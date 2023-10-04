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СКА упустил преимущество в две шайбы и проиграл минскому «Динамо» в гостях

СКА упустил преимущество в две шайбы и проиграл минскому «Динамо» в гостях
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В Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 17-й минуте первого периода Владимир Алистров с передачи Михаила Воробьёва открыл счёт в матче. Спустя две минуты Алекс Гальченюк с передач Валентина Зыкова и Максима Федотова удвоил преимущество армейского клуба.

В начале второй двадцатиминутки Роман Горбунов с передач Янни Калдиса и Вадима Мороза сократил отставание в счёте. На 10-й минуте периода Виталий Пинчук с передачи Сергея Кузнецова восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте третьего периода Янни Калдис с передач Сэма Энаса и Александра Волкова вывел минчан вперёд. На 19-й минуте периода Роман Горбунов с передач Владислава Кодолы и Коди Кёррана установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2023, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Алистров (Воробьёв) – 16:06 (5x5)     0:2 Гальченюк (Зыков, Федотов) – 18:18 (5x4)     1:2 Горбунов (Калдис, Мороз) – 21:31 (5x4)     2:2 Пинчук (Кузнецов) – 29:43 (5x5)     3:2 Калдис (Энас, Волков) – 52:25 (5x5)     4:2 Горбунов (Кодола, Кёрран) – 58:13 (5x3)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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