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СКА упустил преимущество в две шайбы и проиграл минскому «Динамо» в гостях

В Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 17-й минуте первого периода Владимир Алистров с передачи Михаила Воробьёва открыл счёт в матче. Спустя две минуты Алекс Гальченюк с передач Валентина Зыкова и Максима Федотова удвоил преимущество армейского клуба.

В начале второй двадцатиминутки Роман Горбунов с передач Янни Калдиса и Вадима Мороза сократил отставание в счёте. На 10-й минуте периода Виталий Пинчук с передачи Сергея Кузнецова восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте третьего периода Янни Калдис с передач Сэма Энаса и Александра Волкова вывел минчан вперёд. На 19-й минуте периода Роман Горбунов с передач Владислава Кодолы и Коди Кёррана установил окончательный счёт в матче.

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