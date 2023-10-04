СКА упустил преимущество в две шайбы и проиграл минскому «Динамо» в гостях

В Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На 17-й минуте первого периода Владимир Алистров с передачи Михаила Воробьёва открыл счёт в матче. Спустя две минуты Алекс Гальченюк с передач Валентина Зыкова и Максима Федотова удвоил преимущество армейского клуба.
В начале второй двадцатиминутки Роман Горбунов с передач Янни Калдиса и Вадима Мороза сократил отставание в счёте. На 10-й минуте периода Виталий Пинчук с передачи Сергея Кузнецова восстановил равенство в счёте.
На 13-й минуте третьего периода Янни Калдис с передач Сэма Энаса и Александра Волкова вывел минчан вперёд. На 19-й минуте периода Роман Горбунов с передач Владислава Кодолы и Коди Кёррана установил окончательный счёт в матче.
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- 4 октября 2023
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