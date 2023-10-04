ЦСКА крупно обыграл дома «Барыс», Окулов набрал три очка

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На девятой минуте первого периода Павел Карнаухов с передач Сергея Плотникова и Константина Окулова открыл счёт в матче.
На 16-й минуте второго периода Михаил Григоренко с передачи Никиты Нестерова удвоил преимущество армейского клуба.
На 55-й секунде третьей двадцатиминутки Даррен Диц с передачи Константина Окулова сделал счёт 3:0. На 17-й минуте третьего периода Константин Окулов довёл счёт до крупного.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующей игре ЦСКА встретится дома со СКА, «Барыс» сыграет в гостях с «Витязем». Обе игры состоятся 6 октября.
- 4 октября 2023
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