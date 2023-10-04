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ЦСКА крупно обыграл дома «Барыс», Окулов набрал три очка

ЦСКА крупно обыграл дома «Барыс», Окулов набрал три очка
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В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На девятой минуте первого периода Павел Карнаухов с передач Сергея Плотникова и Константина Окулова открыл счёт в матче.

На 16-й минуте второго периода Михаил Григоренко с передачи Никиты Нестерова удвоил преимущество армейского клуба.

На 55-й секунде третьей двадцатиминутки Даррен Диц с передачи Константина Окулова сделал счёт 3:0. На 17-й минуте третьего периода Константин Окулов довёл счёт до крупного.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Барыс
Астана
1:0 Карнаухов (Плотников, Окулов) – 08:12 (5x5)     2:0 Григоренко (Нестеров) – 35:29 (5x4)     3:0 Диц (Окулов) – 40:55 (5x5)     4:0 Окулов – 56:15 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей игре ЦСКА встретится дома со СКА, «Барыс» сыграет в гостях с «Витязем». Обе игры состоятся 6 октября.

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