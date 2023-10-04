Дубль Голдобина помог «Спартаку» победить дома «Сибирь»

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
На третьей минуте первого периода Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Михала Чайковски открыл счёт в игре.
На 15-й минуте второго периода Владимир Бутузов с передач Тейлора Бека и Артёма Жукова восстановил равенство в счёте. За 30 секунд до конца второго периода Николай Голдобин с передач Павла Порядина и Егора Зайцева оформил дубль.
На 15-й секунде третьего периода Тейлор Бек с передач Николая Прохоркина и Энди Андреоффа сделал счёт 2:2. Спустя три минуты Иван Морозов с передач Егора Савикова и Дмитрия Вишневского в третий раз вывел «Спартак» вперёд. На 16-й минуте третьего периода Максим Цыплаков с передач Андрея Локтионова и Егора Савикова сделал счёт 4:2. В конце матча Михал Чайковски с передачи Андрея Локтионова установил окончательный счёт в игре.
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- 4 октября 2023
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