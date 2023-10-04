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Дубль Голдобина помог «Спартаку» победить дома «Сибирь»

Дубль Голдобина помог «Спартаку» победить дома «Сибирь»
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В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На третьей минуте первого периода Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Михала Чайковски открыл счёт в игре.

На 15-й минуте второго периода Владимир Бутузов с передач Тейлора Бека и Артёма Жукова восстановил равенство в счёте. За 30 секунд до конца второго периода Николай Голдобин с передач Павла Порядина и Егора Зайцева оформил дубль.

На 15-й секунде третьего периода Тейлор Бек с передач Николая Прохоркина и Энди Андреоффа сделал счёт 2:2. Спустя три минуты Иван Морозов с передач Егора Савикова и Дмитрия Вишневского в третий раз вывел «Спартак» вперёд. На 16-й минуте третьего периода Максим Цыплаков с передач Андрея Локтионова и Егора Савикова сделал счёт 4:2. В конце матча Михал Чайковски с передачи Андрея Локтионова установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2023, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Голдобин (Морозов, Чайковски) – 02:34 (5x4)     1:1 Бутузов (Бек, Жуков) – 34:21 (5x3)     2:1 Голдобин (Порядин, Зайцев) – 39:30 (5x5)     2:2 Бек (Прохоркин, Андреофф) – 40:15 (5x5)     3:2 Морозов (Савиков, Вишневский) – 43:27 (5x5)     4:2 Цыплаков (Локтионов, Савиков) – 55:23 (5x5)     5:2 Чайковски (Голдобин, Локтионов) – 59:28 (5x4)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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