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«У нас есть все шансы защитить Кубок Континента». Ротенберг — о целях на сезон

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от минского «Динамо» заявил, что армейскому клубу по силам защитить Кубок Континента, став лучшей командой регулярки.

«У нас есть все шансы защитить Кубок Континента. Мы ещё ни разу не сыграли оптимальным составом», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых одержал шесть побед при семи поражениях. С 12 очками подопечные Ротенберга занимают предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующей игре армейцы встретятся в Москве с местным ЦСКА в пятницу, 6 октября.

Напомним, в Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.