Немировски — о поражении «Сибири»: кроме счёта, было много позитивных моментов

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски рассказал о поражении от «Спартака» (2:5).

«Кроме счёта, сегодня было много позитивных моментов — мы начали играть чуть быстрее в атаке, чем обычно. Ненужные ошибки в нашей зоне преследуют нас. Надо работать, скоро очень важная игра дома.

После второй шайбы было ощущение, что сможем развить инициативу? В третьей шайбе — в нашей зоне неправильно сыграли. Мы над этим много работали, но не все до конца поняли это, что там надо было делать. Не сильный бросок, но рикошет от нашего защитника. Неудачный момент.

Сегодня было много удалений, почему такие проблемы с дисциплиной? Удаления очень мешают нам сыграть «пять на пять». Так бывает в последнее время.

Прохоркин уже месяц в «Сибири», устраивает ли его игра? Да, полностью устраивает. Он принял капитанскую роль. Видно, что каждую игру он добавляет, много бьётся», — цитирует Немировски сайт «Сибири».

В следующем матче «Сибирь» примет дома «Автомобилист» 6 октября.