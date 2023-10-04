Форвард «Динамо» О'Делл получил 5+20 за удар в голову форварда «Локомотива» Иванова

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В конце третьей двадцатиминутки нападающий «Динамо» Эрик О'Делл грубым силовым приёмом встретил форварда «Локомотива» Георгия Иванова. За этот удар игрок бело-голубых получил 5+20 минут штрафа за «удар в область головы и шеи». После хита на поле завязалась массовая потасовка.

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В следующем матче «Динамо» примет дома «Торпедо» 7 октября. Ярославский клуб отправится в гости к минскому «Динамо». Игра состоится 6 октября.