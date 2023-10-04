Кудашов — о хите О’Делла на Иванове: по мне, это чистый силовой приём

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Локомотива» (2:5) оценил силовой приём нападающего бело-голубых Эрика О’Делла на форварде ярославского клуба Георгии Иванове.

«Не комментируя действия судей, оценить силовой приём О’Делла? Я могу же это говорить, я же ни судей, никого не обсуждаю. По мне – так это вообще чистый силовой приём», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Напомним, за этот приём игрок бело-голубых получил 5+20 минут штрафа за «удар в область головы и шеи». После хита на поле завязалась массовая потасовка.

В следующем матче «Динамо» примет дома «Торпедо» 7 октября.