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Кудашов — о хите О’Делла на Иванове: по мне, это чистый силовой приём

Кудашов — о хите О’Делла на Иванове: по мне, это чистый силовой приём
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Локомотива» (2:5) оценил силовой приём нападающего бело-голубых Эрика О’Делла на форварде ярославского клуба Георгии Иванове.

«Не комментируя действия судей, оценить силовой приём О’Делла? Я могу же это говорить, я же ни судей, никого не обсуждаю. По мне – так это вообще чистый силовой приём», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, за этот приём игрок бело-голубых получил 5+20 минут штрафа за «удар в область головы и шеи». После хита на поле завязалась массовая потасовка.

В следующем матче «Динамо» примет дома «Торпедо» 7 октября.

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