Кудашов: «Локомотив» заслуженно выиграл. «Динамо» отдало начало

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о поражении от «Локомотива» (2:5) в матче лидеров Западной конференции КХЛ.

«Такие игры выигрываются или проигрываются вообще в микроэпизодах, а мы отдали сопернику начало – и территориально, и игровое, и по счёту. Поэтому «Локомотив» заслуженно выиграл. Он в начале сделал задел и потом контролировал ситуацию.

Почему настолько неудачно сыграли в начале? Наверное, сейчас по горячим следам я не буду делать выводов. Надо посмотреть и разобраться. Расскажу вам на следующей пресс-конференции.

Что делает «Локомотив» неудобным соперником для «Динамо»? Очень организованная команда с хорошим подбором игроков. Физически крепкая. Тут перечислять можно очень многое. Неслучайно, что эта команда лидер», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.