СКА опустился на предпоследнее место в Западной конференции, следующий матч — с ЦСКА

В Минске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В текущем сезоне подопечные Романа Ротенберга сыграли 13 матчей, в которых одержали шесть побед при семи поражениях. С 12 очками СКА занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Хуже армейского клуба только «Витязь», у которого семь результативных баллов после 14 матчей. В следующей игре армейцы встретятся в Москве с ЦСКА в пятницу, 6 октября.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал одной из причин неудачной игры армейского клуба — усталость команды из-за большого количества перелётов.