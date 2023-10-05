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Судьи разнимали массовую потасовку, игрока «Локо» уводили под руки. Фото матча с «Динамо»

4 октября в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Локомотив» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу железнодорожников.

В конце третьей двадцатиминутки нападающий «Динамо» Эрик О'Делл грубым силовым приёмом встретил форварда «Локомотива» Георгия Иванова. За этот удар игрок бело-голубых получил 5+20 минут штрафа за «удар в область головы и шеи». После хита на поле завязалась массовая потасовка.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В следующем матче «Динамо» примет дома «Торпедо» 7 октября. Ярославский клуб отправится в гости к минскому «Динамо». Игра состоится 6 октября.