Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин рассказал о состоянии Иванова после силового приёма от О’Делла

Никитин рассказал о состоянии Иванова после силового приёма от О’Делла
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над московским «Динамо» (5:2) рассказал о состоянии нападающего Георгия Иванова после силового приёма от форварда бело-голубых Эрика О’Делла.

«Очень долго играли из-за удалений – и в одну, и в другую сторону. Конечно, мы довольны результатом, обыграли серьёзного соперника. Не надо давать шансы такой команде, я имею в виду лёгкие шансы. Хороший момент, что хорошо отработали спецбригады. Готовимся дальше.

Состояние Иванова? Слава богу, что Жора в состоянии. Насколько с ним там, будет видно завтра, когда его посмотрят врачи. Надеюсь, что всё будет хорошо. Здоровья всем парням – как своим, так и соперникам. Серьёзной травмы он избежал? Надеюсь, что избежал», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Форвард «Динамо» О'Делл получил 5+20 за удар в голову форварда «Локомотива» Иванова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android