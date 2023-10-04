Никитин рассказал о состоянии Иванова после силового приёма от О’Делла

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над московским «Динамо» (5:2) рассказал о состоянии нападающего Георгия Иванова после силового приёма от форварда бело-голубых Эрика О’Делла.

«Очень долго играли из-за удалений – и в одну, и в другую сторону. Конечно, мы довольны результатом, обыграли серьёзного соперника. Не надо давать шансы такой команде, я имею в виду лёгкие шансы. Хороший момент, что хорошо отработали спецбригады. Готовимся дальше.

Состояние Иванова? Слава богу, что Жора в состоянии. Насколько с ним там, будет видно завтра, когда его посмотрят врачи. Надеюсь, что всё будет хорошо. Здоровья всем парням – как своим, так и соперникам. Серьёзной травмы он избежал? Надеюсь, что избежал», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.