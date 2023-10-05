Жамнов: пока «Спартак» играет какими-то волнами, как на американских горках

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2).

«Нехорошо, конечно, что пропустили сразу на старте третьего периода. Надо отдать должное всей команде – ребята полностью выполнили наш план на концовку третьего периода. Попросили игроков не выдумывать, а играть именно по заданию – они это сделали и пришёл результат. Установка была простая – играть по заданию, тогда и появится больше моментов.

На самом деле, хочу отдать должное команде соперника. Хорошая команда, достойный соперник и игра была интересная. Счёт на табло ни о чём не говорит – борьба в матче была до конца. Понравилось, что обе команды старались играть в атакующий хоккей. Ясно, что есть ошибки, но это – нормально, все ошибаются. Просто мы ошибки соперника использовали лучше, вот и всё.

Что нужно команде сделать для того, чтобы развивать успех в матче после того, как она открывает счёт и доводила игру до победы? Мы разговариваем об этом с командой очень много. Пока мы играем какими-то волнами – есть хорошие отрезки, есть и плохие. Как на американских горках – то вверх, то вниз. Будем это убирать из нашей игры. Мы все прекрасно знаем, что матч состоит из 60 минут – в любой момент можно чуть потерять концентрацию и ты уходишь от плана, что может стоить победы. Будем стараться, чтобы ребята понимали все эти нюансы, потому что игра длится 60 минут», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Жамнова.