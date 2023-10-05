Савиков: «Спартак» добавил в третьем периоде, и сразу пошли голы

Защитник «Спартака» Егор Савиков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:2). В этой встрече он отдал две голевые передачи.

«Самое главное, что мы выиграли! А за своей статистикой, честно, я не следил. Нашей команде удалось сыграть хорошо – сумели добавить в нужный момент в третьем периоде, и сразу пошли голы. Да, я пропустил последние две игры — поэтому успел соскучиться по хоккею и удалось сыграть энергично!» — приводит официальный сайт «Спартака» слова Савикова.

Всего на счету хоккеиста стало 5 (1+4) очков в 13 проведённых матчах за красно-белых в нынешнем сезоне. «Спартак» занимает пятое место в Западной конференции. Столичный клуб набрал 18 очков за 15 проведённых встреч.