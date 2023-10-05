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Фёдоров: рад за те моменты, что ЦСКА показал в игре

Фёдоров: рад за те моменты, что ЦСКА показал в игре
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:0).

«Команду — с победой. Спасибо болельщикам за поддержку. Важный для нас был матч в преддверии следующего и с учётом нашего расположения в таблице. Поэтому рад за те моменты, которые мы показали в игре, рад, что сыграли на ноль. Надеюсь, что это даст нам задел дальше играть в такой же быстрый, комбинационный хоккей, который выливается в голы.

Дают ли «сухие» матчи больше уверенности? В любом сегменте все матчи, которые ты играешь уверенно и доводишь до победы помогают. Так как мы не совсем удачно начали сезон, в данный момент я рад, что ребята все 60 минут выполняли то, что они хорошо делают: игра с шайбой и игра без шайбы. Хочу поздравить Ивана Федотова с достаточно хорошей игрой. Не много у него было работы, а так играть ещё сложнее, поэтому рад за него», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Фёдорова.

Московская команда занимает шестое место в Западной конференции. На счету ЦСКА 15 очков в 14 матчах. В следующей встрече 6 октября команда дома примет СКА. Начало игры в 19:00 мск.

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