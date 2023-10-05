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Скабелка: «Барыс» создал достаточно моментов, но забить гол не получилось

Скабелка: «Барыс» создал достаточно моментов, но забить гол не получилось
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:4). Астанчане потерпели четвёртое поражение подряд.

«С одной стороны могу сказать, что ребята проявляли самоотверженность, во время всего матча неплохо играли в обороне. Которую игру нас подводит реализация. В принципе, играя с такой командой, как ЦСКА создали достаточно моментов для того, чтобы забить гол, но, к сожалению, не получилось», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Скабелки.

«Барыс» занимает 10-е место в Восточной конференции. На счету команды 10 очков после 14 матчей. В следующей игре 6 октября астанчане сыграют в Балашихе с «Витязем». Начало матча в 19:00 по московскому времени.

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