Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Йеспер Братт, Люк Хьюз, Доусон Мерсер, Джек Хьюз и Нико Хишир.
За «Рейнджерс» забивали Уилл Кайлли и Адам Фокс. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».
Действующим победителем турнира является «Вегас Голден Найтс».
НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Братт (Хьюз, Палат) – 07:12 (5x4) 2:0 Хьюз (Мерсер, Палат) – 07:44 (5x5) 2:1 Кайлли (Шнайдер, Какко) – 21:58 (5x5) 3:1 Мерсер (Майер, Хишир) – 25:26 (5x4) 3:2 Фокс (Панарин, Крайдер) – 30:58 (5x4) 4:2 Хьюз (Тоффоли, Палат) – 33:09 (5x4) 5:2 Хишир (Хольц, Майер) – 57:35 (en)
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