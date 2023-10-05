Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Йеспер Братт, Люк Хьюз, Доусон Мерсер, Джек Хьюз и Нико Хишир.

За «Рейнджерс» забивали Уилл Кайлли и Адам Фокс. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».

Действующим победителем турнира является «Вегас Голден Найтс».