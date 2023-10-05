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Шайба и пас Марченко помогли «Коламбусу» победить «Баффало», Проворов отдал две передачи

Шайба и пас Марченко помогли «Коламбусу» победить «Баффало», Проворов отдал две передачи
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В Коламбусе на стадионе «Нэшнуайд-арена» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» победил «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:3.

В составе хозяев отличились Патрик Лайне, Эмиль Бемстрём, Джонни Годро, Адам Фантилли и российский нападающий Кирилл Марченко, поразивший пустые ворота. У гостей шайбы забросили Земгус Гиргенсонс, Оуэн Пауэр и Закари Бенсон.

Марченко также ассистировал Годро и заработал две минуты штрафа. Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов стал автором голевых передач на Бемстрёма и Фантилли.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».

НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Лайне (Годро, Бин) – 06:15 (5x5)     2:0 Бемстрём (Проворов, Сиверсон) – 09:04 (5x4)     2:1 Гиргенсонс (Джонсон, Самуэльссон) – 11:38 (5x5)     3:1 Годро (Марченко, Лайне) – 20:23 (5x5)     3:2 Пауэр (Петерка) – 33:53 (5x5)     3:3 Бенсон (Самуэльссон) – 38:45 (5x5)     4:3 Фантилли (Проворов, Сиверсон) – 48:43 (5x5)     5:3 Марченко – 58:32 (en)    
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