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Шайба и пас Марченко помогли «Коламбусу» победить «Баффало», Проворов отдал две передачи

В Коламбусе на стадионе «Нэшнуайд-арена» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» победил «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:3.

В составе хозяев отличились Патрик Лайне, Эмиль Бемстрём, Джонни Годро, Адам Фантилли и российский нападающий Кирилл Марченко, поразивший пустые ворота. У гостей шайбы забросили Земгус Гиргенсонс, Оуэн Пауэр и Закари Бенсон.

Марченко также ассистировал Годро и заработал две минуты штрафа. Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов стал автором голевых передач на Бемстрёма и Фантилли.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».