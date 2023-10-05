«У нас-то на одного больше». Уил раскрыл секрет успешной игры «Динамо» в большинстве

Нападающий «Динамо» Джордан Уил рассказал, в чём заключается секрет успешной игры московского «Динамо» в большинстве.

«У нас хорошо играют обе спецбригады. Жига и Гусь [Ожиганов и Гусев] отлично показывали себя в большинстве СКА. У нас большое разнообразие атакующих игроков. Нам легко взаимодействовать, все говорят по-английски. Мы играли с Менеллом и Оди (Эриком О’Деллом. — прим. «Чемпионата») в прошлом сезоне, у нас выработалась «химия». К нам добавился обладатель Кубка Стэнли, проведший девять лет в НХЛ, в лице Седрика Пакетта. Вся эта комбинация в совокупности с постоянной работой дают результат.

В центре у нас находится Оди. За ним тоже нужно следить, иначе он бросит без помех. Всем нужно прикрывать по игроку, а у нас-то на одного больше, и каждый может забить. Так что мы просто смотрим, кто из нас свободен», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»: