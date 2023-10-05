«Сиэтл Кракен» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в предсезонном матче

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Сегодня, 5 октября, в предсезонном матче «Ванкувер Кэнакс» проиграл на своей площадке «Сиэтл Кракен». Встреча на «Абботсфорд-центр» завершилась со счётом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

За «Ванкувер» единственной забитой шайбой отличился канадский защитник Карлос Суси.

В составе «Сиэтла» забили нападающие американец Эндрю Потуральски и фин Ээли Толванен.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первом туре «Ванкувер» примет «Эдмонтон Ойлерз», а «Сиэтл» сыграет в гостях с «Вегас Голден Найтс».

В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли сезона-2022/2023 взял «Вегас», обыграв в финальной серии «Флориду Пантерз» (4:1).

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.