«Сиэтл Кракен» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в предсезонном матче

Сегодня, 5 октября, в предсезонном матче «Ванкувер Кэнакс» проиграл на своей площадке «Сиэтл Кракен». Встреча на «Абботсфорд-центр» завершилась со счётом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).
За «Ванкувер» единственной забитой шайбой отличился канадский защитник Карлос Суси.
В составе «Сиэтла» забили нападающие американец Эндрю Потуральски и фин Ээли Толванен.
Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первом туре «Ванкувер» примет «Эдмонтон Ойлерз», а «Сиэтл» сыграет в гостях с «Вегас Голден Найтс».
В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли сезона-2022/2023 взял «Вегас», обыграв в финальной серии «Флориду Пантерз» (4:1).
Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.
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