Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сиэтл Кракен» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в предсезонном матче

«Сиэтл Кракен» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в предсезонном матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 октября, в предсезонном матче «Ванкувер Кэнакс» проиграл на своей площадке «Сиэтл Кракен». Встреча на «Абботсфорд-центр» завершилась со счётом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

За «Ванкувер» единственной забитой шайбой отличился канадский защитник Карлос Суси.

В составе «Сиэтла» забили нападающие американец Эндрю Потуральски и фин Ээли Толванен.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первом туре «Ванкувер» примет «Эдмонтон Ойлерз», а «Сиэтл» сыграет в гостях с «Вегас Голден Найтс».

В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли сезона-2022/2023 взял «Вегас», обыграв в финальной серии «Флориду Пантерз» (4:1).

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.

НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2023, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Потуральски (Райт, Студенич) – 17:17 (5x5)     1:1 Суси (Гронек, Сассон) – 29:42 (5x5)     1:2 Толванен (Флёри, Бьёркстранд) – 52:29 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android