Уил рассказал, на примере каких команд НХЛ «Динамо» училось игре в большинстве

Нападающий «Динамо» Джордан Уил ответил на вопрос о том, у каких команд НХЛ команда училась эффективно разыгрывать большинство в матчах.

«Училось ли «Динамо» большинству на примере «Эдмонтона»? На их примере сложно учиться, там же играют два лучших хоккеиста планеты! Эти парни проворачивают такое, на что способны совсем немногие игроки. Мне не очень нравилось смотреть игры «Эдмонтона». Иногда тренеры по большинству в НХЛ говорили нам: «Играйте так же, как «Эдмонтон». Макдэвид и Драйзатль особенные, повторить за ними очень сложно.

Мне повезло провести пару лет в «Филадельфии» с Жиру и Ворачеком. В те времена наше большинство всегда входило в топ-10. Я играл в меньшинстве, противостоял им на тренировках, наблюдал за тем, что они делают. В этом году наше большинство работает, это здорово. Но это не нужно воспринимать как должное.

Вячеслав Козлов, наш тренер по игре в большинстве, иногда показывает нам видео других команд. В начале сезона мы смотрели на «Питтсбург», «Калгари» с Годро. У каждой спецбригады есть своя особенность. Многое зависит от хвата, это влияет на динамику. «Питтсбург» каких времён? Думаю, это были годы их побед в Кубке Стэнли, когда ещё Кессел играл. Старались почерпнуть оттуда философию, способы прорыва в зону, а не копировать полностью», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»: