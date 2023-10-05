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Уил: надо отдать должное ЦСКА. Они выигрывают решающие моменты, для этого нужны cojones

Уил: надо отдать должное ЦСКА. Они выигрывают решающие моменты, для этого нужны cojones
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Нападающий «Динамо» Джордан Уил отметил особенность хоккеистов ЦСКА, которые дважды подряд становились обладателями Кубка Гагарина в последних двух сезонах.

«Пять раз подряд в финал Запада выходили ЦСКА и СКА? Надо отдать им должное, особенно ЦСКА за последние пару лет. Там собралась группа трудолюбивых игроков. Они отлично играют в плей-офф, выигрывают решающие моменты. Помню, как ЦСКА отыгрался с 1-3 в серии с «Магниткой» и выиграл. Победил в седьмом матче в Казани, где всегда тяжело играть. Для этого, как говорится, нужны cojones (исп. яйца. — прим. «Чемпионата») (смеётся).

В нашей команде есть ядро лидеров, настоящих работяг. К нему добавились несколько новых элементов — Гусь, Жига, Пыленков, Петухов. Если мы продолжим работать в том же духе… У всех бывают взлёты и падения. Взять тот же «Ак Барс» — в прошлом сезоне они болтались на дне конференции, потов выскочили на первое место и чуть не выиграли Кубок. Нельзя позволять сторонним факторам спутать нам карты, мы должны продолжать совершенствоваться и быть максимально готовыми к плей-офф, потому что это самый важный период. Все запоминают, что было в плей-офф. Через три года никто не вспомнит, кто на каком месте был в прошлом сезоне. Все запомнят, кто взял Кубок. Фокус на этой мысли — важная часть победного рецепта», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»:

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