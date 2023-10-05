Уил: в КХЛ есть 25 игроков, которые должны играть в НХЛ, но из-за возраста нет возможности

Нападающий «Динамо» Джордан Уил заявил, что в КХЛ играет много хоккеистов, которые по уровню мастерства легко могли бы закрепиться в НХЛ. Так же легионер отметил, что в НХЛ взят курс на омоложение лиги, при котором более возрастные хоккеисты получают меньше игрового времени.

«На мой взгляд, в КХЛ много игроков, которые должны играть в НХЛ, но НХЛ решила сильно омолодиться. Не знаю, дело ли здесь в давлении от прессы или болельщиков, которые требуют давать больше времени молодым игрокам, хотя они ещё не готовы. Но в КХЛ есть где-то 25 игроков, которые должны играть в НХЛ, но из-за возраста у них уже нет такой возможности. Хотя они её заслуживают», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»: