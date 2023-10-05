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Уил: на месте Рашевского не торопился бы ехать в НХЛ. Иначе всё придётся начинать сначала

Уил: на месте Рашевского не торопился бы ехать в НХЛ. Иначе всё придётся начинать сначала
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Нападающий «Динамо» Джордан Уил считает, что форварду бело-голубых Дмитрию Рашевскому не стоит торопиться с отъездом в НХЛ.

«Потенциал Рашевского очень высок. Дмитрий — один из самых трудолюбивых игроков в нашей команде, постоянно занимается дополнительно. Он хочет быть хорошим игроком, становиться лучше. Он ещё молод, и с таким мастерством и отношением к делу у него всё будет хорошо. Ему нужно продолжать в том же духе. На его месте я бы не торопился уезжать. Сперва убедился бы, что настало правильное время для отъезда в «Виннипег».

Если бы мне нужно было дать какой-то совет Рашу, я бы сказал — жди подходящего момента. КХЛ — отличная лига, чтобы оттачивать свои навыки, играть и становиться лучше. Когда наступит подходящий момент, ты это поймёшь. Если уедешь слишком рано и не преуспеешь, то придётся всё начинать сначала», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»:

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