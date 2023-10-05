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Уил — об армейском дерби в финале Запада: каждый год вопрос — хоть сейчас-то СКА выиграет?

Уил — об армейском дерби в финале Запада: каждый год вопрос — хоть сейчас-то СКА выиграет?
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Нападающий «Динамо» Джордан Уил оценил создание принципиальных противостояний в матчах плей-офф НХЛ и КХЛ и отдельно упомянул традиционный в последние годы финал Западной конференции между ЦСКА и СКА, где московские армейцы становятся победителями.

«В НХЛ «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» и «Тампа» — «Торонто» два года подряд встречаются в первом раунде плей-офф? Это создаёт соперничество, а соперничества это хорошо. Здесь же есть СКА и ЦСКА. Каждый год возникает вопрос — ну хоть сейчас-то СКА выиграет уже? Они как два гладиатора. «Торонто» в прошлом году наконец-то выиграл, это было так круто. Соперничества не хочется терять.

Когда я рос, было соперничество «Детройта» и «Колорадо» каждый год. Это обязательно нужно было смотреть. Они постоянно доходили до финала конференции, и победитель был фаворитом в решающей серии. Либо они натыкались на «Нью-Джерси» и проигрывали», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате»:

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