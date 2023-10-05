Форвард «Автомобилиста» Макеев: к 300-летию Екатеринбурга за нами должок — Кубок Гагарина

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев оценил игру екатеринбургского клуба в текущем сезоне и заявил, что целью команды является завоевание Кубка Гагарина.

«Схемы нашего тренерского штаба практически не меняются, в тактику вносятся лишь нюансы. Но я заметил, что соперники стали играть плотнее, больше работают в обороне. Также во всех командах хорошие вратари. У нас вообще идеальный дуэт Аликин — Галкин. Ребята отлично дополняют друг друга. Один опытный, другой ещё растет, оба много работают. Не удивлён, что мы пропустили меньше всех на Востоке.

Какую задачу ставим перед собой в этом сезоне? Я — парень с Урала, простой, деревенский (смеётся). Прошлый сезон пропустил, поэтому в этом сезоне вместе с командой обязан выстрелить. За нами должок — к 300-летию Екатеринбурга городу и всему нашему региону нужен подарок. Обязаны бороться за Кубок Гагарина!» — цитирует Макеева Russia-Hockey.ru.