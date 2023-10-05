Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кто должен возглавить «Трактор» после увольнения Гатиятулина?

Кто должен возглавить «Трактор» после увольнения Гатиятулина?
Комментарии

Вчера после крупного поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:4) руководство «Трактора» решило отправить Анвара Гатиятулина в отставку с поста главного тренера челябинского клуба. Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Заварухин.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто должен возглавить «Трактор» после увольнения Гатиятулина?»

В текущем сезоне челябинский клуб провёл 15 матчей, в которых одержал семь побед при восьми поражениях. С 16 очками «Трактор» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующей игре «Трактор» сыграет в гостях с «Авангардом» 7 октября. В прошлом сезоне «Трактор» под руководством Гатиятулина не попал в плей-офф.

Материалы по теме
Гендиректор «Трактора» рассказал о причинах увольнения главного тренера Гатиятулина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android