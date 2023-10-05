Вчера после крупного поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:4) руководство «Трактора» решило отправить Анвара Гатиятулина в отставку с поста главного тренера челябинского клуба. Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Заварухин.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто должен возглавить «Трактор» после увольнения Гатиятулина?»

В текущем сезоне челябинский клуб провёл 15 матчей, в которых одержал семь побед при восьми поражениях. С 16 очками «Трактор» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующей игре «Трактор» сыграет в гостях с «Авангардом» 7 октября. В прошлом сезоне «Трактор» под руководством Гатиятулина не попал в плей-офф.