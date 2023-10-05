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«Ак Барс» — «Авангард»: кто победит в центральном матче игрового дня КХЛ?

Сегодня, 5 октября, в Казани на стадионе «Татнефть-арена» пройдёт центральный матч игрового дня КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает «Авангард». Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2023, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» потерпел три поражения в последних четырёх матчах и после 13 встреч занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. «Авангард» после четырёхматчевой серии поражений одержал две гостевые победы подряд и расположился на седьмом месте Востока.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя встречи и пройти опрос: «Ак Барс» — «Авангард»: кто победит в центральном матче игрового дня КХЛ?"

В прошлом сезоне команды встречались между собой в финале Восточной конференции. Тогда казанцы праздновали победу в пяти матчах.