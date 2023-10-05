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Иван Проворов рассказал, как в США отреагировали на его отказ участвовать в ЛГБТ-акции

Иван Проворов рассказал, как в США отреагировали на его отказ участвовать в ЛГБТ-акции
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов, с 2016 по 2023 год выступавший за «Филадельфию Флайерз», рассказал о реакции в США на его отказ участвовать в ЛГБТ-акции в январе.

«Как-то готовили к тому, что я буду говорить? Честно говоря, не особо. Мы с отцом, с агентом обговорили условную речь. Всё равно надо говорить правду. Ну и, как говорится, краткость – сестра таланта. Там к каждому слову могут придраться. Поэтому чем короче и яснее ответишь, тем лучше. Поэтому я так и высказался – в четыре предложения.

Изначально был готов к такой реакции? Честно, да. Сейчас там идёт такая политика, что если ты не бегаешь с флагом на параде, то ты категорически против, ты плохой человек, гомофоб и тебе вообще не стоит здесь находиться, жить, работать.

В первые сутки в мою сторону был в основном негатив. В соцсетях? Да. Не читаешь, но везде всё равно обсуждают – TSN, NBC, CNN, Fox News. Меня поддерживали родные, близкие. В России все поддерживали, там тоже друзья, знакомые поддерживали. А следующие две-три недели пошёл позитив, потому что всё равно там политика разделена – республиканцы считают так, а демократы иначе. То, что я сделал, — либо очень за, либо очень против.

Летело ли что-то с трибун? Нет. Ребята из других клубов стали поддерживать? Многие стали делать это [участвовать в акциях] не потому, что хотели поддержать, а потому, что боялись за свою работу, место в команде. Боялись сделать этот первый шаг, показать своё мнение, взгляд на жизнь. Боялись негатива, который с этим придёт. Всё равно всем не угодишь, что бы ты ни делал. Кто-то всё равно будет чем-то недоволен.

Все мои джерси скупили? Людям, наоборот, понравился этот поступок – настоял на своём, на вере, религии. Просто за то, что считаю правильным. Такие люди и скупали майки. Через неделю – дней 10, наверное, мы играли домашний матч. Там же есть рекламные паузы. А я не люблю сидеть на лавке и просто катаюсь вдоль лавки, стекла, которое рядом – думаю об игре, о моментах, пока пауза. Поворачиваю голову и смотрю: прям рядом с лавкой, за стеклом, на первом ряду сидят пять человек – и все в моих майках. Все такие (показывает большой палец. – Прим. «Чемпионата»).

Приглашали ли на ток-шоу? Честно говоря, в районе Филадельфии-то точно обращались. Но больше, чем я уже сказал, там и не скажешь. Поэтому не было особого смысла идти. И всё равно хочешь не хочешь, а контракт, играть надо. Я свою точку зрения высказал и дальше не буду распространяться», — сказал Проворов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».

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