Экс-игрок СКА: с дисциплиной у петербургских армейцев проблемы, это бич команды

Бывший форвард СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Василий Каменев посетовал на большое количество удалений у петербургских армейцев. Петербуржцы уступили «Сочи» 4:5, минскому «Динамо» 2:4 и скатились на десятое место в таблице Западной конференции.

«С дисциплиной у СКА проблемы, это бич команды. Надо матч спасать, счёт 3:2, время есть, вместо этого армейцы хватают удаления, остаются втроём против пятерых. Соперник забивает, шансов не остаётся. Нельзя так, надо аккуратнее играть. Причём удаление какие-то глупые, необязательные: клюшку не туда сунул — получил две минуты. Может, у них от желания большого, эмоции перехлестывают. Но должна быть холодная голова.

В конце матча с «Динамо» игроки СКА подустали — может, из-за того, что не всех выпускали на площадку? Когда устаёшь, концентрация падает. Желание — это одно, но, если оно не подкреплено физической готовностью, допускаются ошибки. Я вспоминаю прошлый сезон: отличная была «физика» у СКА, бегали быстрее всех. У игроков оставалось много времени для принятия правильных решений.

Может, длительное турне подкосило — всё же пятый матч на выезде. Тут не столько функционально тяжело, сколько морально. Когда не играешь дома, выматываешься. В Ледовом армейцы получают от болельщиков «подпитку». По себе знаю, это важно. Даже если сил не хватает, выходишь на свою площадку, слышишь рёв трибун, и появляются эмоции, усталость уходит», — цитирует Каменева «РБ Спорт».