Проворов: в Филадельфии пресса пытается тебя сожрать с потрохами, есть сумасшедшие люди

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов, с 2016 по 2023 год выступавший за «Филадельфию Флайерз», рассказал, как СМИ в США отреагировали на его отказ участвовать в ЛГБТ-акции.

«В прессе там в основном все истории какие? 95% — один негатив. Грандиозная тема ведь. Заголовок-то какой читать интереснее – где кто-то что-то натворил или кто-то чем-то кому-то помог? Понятное дело, что всем интереснее читать негатив. А в Филадельфии пресса такая, интересная. Кусачая? Ну да. Они в основном пытаются тебя сожрать с потрохами.

Ну всё, мы вроде отыграли. Заходит главный тренер, закрывает дверь: «Вот такая ситуация – в социальных сетях в данный момент всё взрывается». Все заметили [что я не участвовал]. Там сидят репортёры. Могли подумать, что у меня травма или ещё что-то? Там есть люди сумасшедшие — подняли фотки с последних шести лет до этого, с разминок, что я ни разу не участвовал в этом. Когда не вышел на разминку, все знали почему. Хорошо — по крайней мере, у них было предположение. Но потом, когда я не вышел на матч, все знали, почему именно я не вышел», — сказал Проворов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».