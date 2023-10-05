«Он не ожидал, я был доволен». Проворов рассказал, как применил силовой против Овечкина

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов, с 2016 по 2023 год выступавший за «Филадельфию Флайерз», поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Когда Александр Овечкин играл, всем в детстве – без разницы, защитник, нападающий, вратарь, – всем нравился. Поэтому у нас был пакет на «НТВ Плюс», обзор матчей постоянно шёл, за час показывали обзоры, хайлайты всех игр.

Колол ли Овечкина на льду? Было один раз (смеётся). Когда «Вашингтон» нас обыгрывает, Саша дружелюбный, весёлый. Когда наоборот, то он больше злой, бегал, пытался встретить и прижать. Расколол ли его? У борта один раз – он не ожидал. Я в целом был доволен (смеётся).

Мы играли против них, проигрывали. Идёшь подбирать шайбу за воротами – он бежит и говорит: «Бегу, бегу, бегу! Я рядом». Свои своим дают знать. Всё равно башкой крутишь, своих видишь.

Драка Овечкина и Свечникова? Ну, с Андрюхой немножко по-другому получилось. Там был плей-офф, там совсем другая ситуация – борьба за кубок», — сказал Проворов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».