«Сочи» расторг контракт с нападающим Никитой Комаровым, сыгравшим три матча за клуб

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Никитой Комаровым, сообщает пресс-служба клуба. Нападающий пополнил состав сочинцев в конце августа в результате обмена со СКА.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Комаров принял участие в трёх матчах, проводя в среднем на льду 7 минут 31 секунду.

Комаров перешёл в СКА в мае 2022 года. В сезоне-2022/2023 нападающий провёл 53 матча за армейцев и набрал в них восемь очков — забросил три шайбы и отдал пять результативных передач. В составе петербургского клуба Комаров завоевал Кубок Континента и бронзовые медали чемпионата России.

В КХЛ нападающий выступал за «Автомобилист», московское и минское «Динамо», «Витязь», «Трактор», с 2020 года защищал цвета «Авангарда», вместе с которым выиграл Кубок Гагарина. Участник чемпионатов мира в 2016 и 2021 годах.