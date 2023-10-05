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Экс-директору «Трактора» Шинину, задержанному с наркотиками, присудили штраф

Экс-директору «Трактора» Шинину, задержанному с наркотиками, присудили штраф
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Центральный районный суд Челябинска 5 октября назначил бывшему спортивному директору ХК «Трактор» Александру Шинину по делу о незаконном приобретении наркотиков штраф в размере 300 тыс. рублей. Об этом URA.RU сообщил его адвокат Константин Акулич.

Гособвинение просило назначить бывшему спортивному менеджеру три года условно с испытательным сроком на три года. Сам Шинин вину полностью признал и раскаялся. Защита просила назначить Шинину штраф.

Напомним, в июле Шинин был задержан, а в «Тракторе» сообщили о его отставке с поста спортивного директора клуба. Бывший хоккеист был остановлен представителями правоохранительных органов перед поездкой на рыбалку. В его автомобиле были обнаружены наркотики. Отмечалось, что Шинин приобретал запрещённые вещества для самостоятельного употребления, а не для продажи.

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