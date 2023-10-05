Канадский новичок «Динамо» Хэмилтон высказался о переходе в минский клуб

Канадский новичок минского «Динамо» Роб Хэмилтон прокомментировал свой переход в клуб.

«Рад присоединиться к минскому «Динамо». Первое, на что я обратил внимание после приезда, – это красивый город, большая хоккейная арена.

Смотрел матч «Динамо» против СКА. Классная игра получилась. На трибунах было очень громко, болельщики эмоционально поддерживали команду. Это супер! Мне понравилось.

«Динамо» играет агрессивно, много атакует, всё должно быть на высоких скоростях. В составе команды много мастеровитых ребят. Уже пообщался с тренерами, они объяснили систему игры.

Я родом из Калгари. Коди Кёрран и Ник Меркли тоже оттуда. Доводилось играть в АХЛ против Сэма Энаса. И, возможно, с Диланом Фергюсоном пересекались на льду. Это здорово поможет мне адаптироваться в команде ещё быстрее. Хотя и так все приветливы и готовы помочь. С нетерпением жду, когда сыграю на «Минск-Арене», хочу помочь команде радовать болельщиков победами и красивой игрой», — цитирует Хэмилтона пресс-служба «зубров».