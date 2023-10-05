КХЛ перенесла матч «Торпедо» — «Трактор» на другую дату

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Континентальная хоккейная лига перенесла матч «Торпедо» — «Трактор». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«Руководствуясь ст. 56 Спортивного регламента КХЛ, лига приняла решение о переносе дат проведения матча № 682 «Торпедо» – «Трактор с 5 на 6 февраля 2024 года», — сказано в сообщении на сайте лиги.

«Торпедо» после 13 сыгранных матчей одержало девять побед при четырёх поражениях. С 19 очками подопечные Игоря Ларионова занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» после 15 матчей набрал 16 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Напомним, накануне руководство челябинского клуба отправило Анвара Гатиятулина в отставку с поста главного тренера клуба.