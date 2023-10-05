Канарейкин ответил на вопрос, возможна ли отставка Ротенберга с поста главного тренера СКА

Российский тренер Фёдор Канарейкин оценил игру СКА в текущем сезоне-2023/2024 Фонбет Чемпионата КХЛ и ответил на вопрос, возможна ли отставка Романа Ротенберга с поста главного тренера армейского клуба.

«Старт не удался СКА. Здесь много причин. Первая – по составу ещё не определено, идут многочисленные ротации, обмены. Значит, возникает много вопросов по всем линиям, начиная с вратарской. Результат перед командой поставлен, задачи ясны, а вот что касается исполнения, то в процессе начавшегося сезона должны быть усиления игры однозначно. Пока команда не может нащупать игру, и очень много поражений в начале сезона.

Ротенберг жалуется на большое количество перелётов, это может служить оправданием? Всё решается на ледовой площадке. Все команды находятся в одинаковых условиях. Понятное дело, что есть график игр, есть домашние и выездные серии, но я думаю, что для всех всё одинаково.

Можно ли себе представить отставку Ротенберга с поста главного тренера СКА? Мне это очень сложно видится, тем более что подписан долгосрочный контракт. Я понимаю, что есть доверие руководства клуба к Ротенбергу», — приводит слова Канарейкина «Спорт день за днём».

В текущем сезоне подопечные Романа Ротенберга сыграли 13 матчей, в которых одержали шесть побед при семи поражениях. С 12 очками СКА занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.