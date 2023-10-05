Каменский — о натурализации Ли: ничего удивительного, российское гражданство престижно

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о получении российского паспорта защитником «Амура» Кэмероном Ли.

«Как я отношусь к такому событию, учитывая, что в КХЛ идёт прецедент за прецедентом? Почему вы считаете получение российского гражданства прецедентом? Это решение игрока, который выбрал, а гражданство даёт государство, поэтому ничего здесь удивительного я не вижу.

Можно ли связать увеличение запросов на российское гражданство со стороны легионеров КХЛ с ужесточением лимита? Принятие российского гражданства престижнее, чем какое-то рассмотрение легионеров. Решение очень серьёзное, поэтому люди принимают решение. Те же, кто даёт это гражданство, тоже рассматривают кандидатуру. Я не в курсе, как этот процесс происходит, но, раз ему дали гражданство, значит, он этого заслужил», — цитирует Каменского «ВсёПроСпорт».

В текущем сезоне на счету Ли 13 матчей и 7 (1+6) результативных баллов.