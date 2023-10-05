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«Попытка не пытка». Кожевников — о просьбе допустить юношеские сборные России

«Попытка не пытка». Кожевников — о просьбе допустить юношеские сборные России
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Федерации хоккея России направить письмо в Международную федерацию хоккея с просьбой допустить юношеские сборные России до участия в международных соревнованиях по аналогии с допуском футбольных сборных.

«Попытка не пытка. Надо пробовать и стараться всеми правовыми методами добиваться результата в этом направлении. Естественно, надо настойчиво просить», — сказал Кожевников в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, во вторник, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага. 4 октября ФИФА допустила до участия в чемпионате мира под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

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