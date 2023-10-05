Радулов прервал 11-матчевую безголевую серию, забросив «Авангарду»
Поделиться
В эти минуты в Казани проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимает «Авангард». Идёт второй период, счёт 3:2 в пользу гостей.
На 16-й минуте второго периода капитан «Ак Барса» Александр Радулов с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Юдина восстановил равенство в счёте. 37-летний нападающий прервал свою 11-матчевую безголевую серию. Напомним, в последний раз Александр забивал 4 сентября в домашнем матче с «Трактором» (5:3).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
2 : 3
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Ткачёв, Чистяков) – 09:31 (5x5) 1:1 Журавлёв (Юдин, Сафонов) – 23:41 (5x5) 1:2 Буше (Киселевич, Ткачёв) – 24:28 (5x5) 2:2 А. Радулов (Шипачёв, Юдин) – 35:30 (5x4) 2:3 Ткачёв – 38:06 (5x5)
В следующем матче «Ак Барс» встретится в гостях с «Адмиралом» 8 октября.
Комментарии
- 5 октября 2023
-
20:25
-
20:17
-
20:03
-
19:43
-
19:27
-
19:19
-
19:05
-
18:42
-
18:29
-
18:15
-
18:12
-
18:01
-
17:58
-
17:47
-
17:27
-
17:16
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:41
-
16:36
-
16:25
-
16:25
-
16:17
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:42
-
15:25
-
15:00
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
13:50
Партнерский контент