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Радулов прервал 11-матчевую безголевую серию, забросив «Авангарду»

Радулов прервал 11-матчевую безголевую серию, забросив «Авангарду»
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В эти минуты в Казани проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимает «Авангард». Идёт второй период, счёт 3:2 в пользу гостей.

На 16-й минуте второго периода капитан «Ак Барса» Александр Радулов с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Юдина восстановил равенство в счёте. 37-летний нападающий прервал свою 11-матчевую безголевую серию. Напомним, в последний раз Александр забивал 4 сентября в домашнем матче с «Трактором» (5:3).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
2 : 3
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Ткачёв, Чистяков) – 09:31 (5x5)     1:1 Журавлёв (Юдин, Сафонов) – 23:41 (5x5)     1:2 Буше (Киселевич, Ткачёв) – 24:28 (5x5)     2:2 А. Радулов (Шипачёв, Юдин) – 35:30 (5x4)     2:3 Ткачёв – 38:06 (5x5)    

В следующем матче «Ак Барс» встретится в гостях с «Адмиралом» 8 октября.

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