Радулов прервал 11-матчевую безголевую серию, забросив «Авангарду»

В эти минуты в Казани проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимает «Авангард». Идёт второй период, счёт 3:2 в пользу гостей.

На 16-й минуте второго периода капитан «Ак Барса» Александр Радулов с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Юдина восстановил равенство в счёте. 37-летний нападающий прервал свою 11-матчевую безголевую серию. Напомним, в последний раз Александр забивал 4 сентября в домашнем матче с «Трактором» (5:3).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем матче «Ак Барс» встретится в гостях с «Адмиралом» 8 октября.