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СКА показал Серебрякова в форме клуба и рядом с Романом Ротенбергом

СКА показал Серебрякова в форме клуба и рядом с Романом Ротенбергом
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Пресс-служба СКА показала фотографии новичка команды вратаря Никиты Серебрякова в форме клуба и рядом с главным тренером армейцев Романом Ротенбергом.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 27-летний голкипер сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина Серебряков с «Адмиралом» победил «Салават Юлаев» (4-2), во втором — уступил «Ак Барсу (2-4).

В текущем сезоне подопечные Романа Ротенберга сыграли 13 матчей, в которых одержали шесть побед при семи поражениях. С 12 очками СКА занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейцы из Санкт-Петербурга встретятся в Москве с ЦСКА в пятницу, 6 октября.

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