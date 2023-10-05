СКА показал Серебрякова в форме клуба и рядом с Романом Ротенбергом

Пресс-служба СКА показала фотографии новичка команды вратаря Никиты Серебрякова в форме клуба и рядом с главным тренером армейцев Романом Ротенбергом.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 27-летний голкипер сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина Серебряков с «Адмиралом» победил «Салават Юлаев» (4-2), во втором — уступил «Ак Барсу (2-4).

В текущем сезоне подопечные Романа Ротенберга сыграли 13 матчей, в которых одержали шесть побед при семи поражениях. С 12 очками СКА занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейцы из Санкт-Петербурга встретятся в Москве с ЦСКА в пятницу, 6 октября.