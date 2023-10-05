ХК «Сочи» на последней минуте третьего периода вырвал победу у «Северстали»

В Сочи завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
На второй минуте первого периода Никита Макеев с передачи Михаила Ильина открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Кирилл Рассказов с передачи Фёдора Крощинского восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Матвей Мичков с передач Артёма Волкова и Артура Тянулина вывел хозяев вперёд.
На девятой минуте второго периода Никита Коростелёв сделал счёт 2:2. Спустя 10 секунд Сергей Попов вновь вывел «Сочи» вперёд. На 14-й минуте периода Адам Лишка с передач Никиты Седова и Тимофея Давыдова забросил третью шайбу гостей в матче.
На последней минуте третьего периода Борна Рендулич принёс хозяевам победу в матче.
- 5 октября 2023
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