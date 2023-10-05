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ХК «Сочи» на последней минуте третьего периода вырвал победу у «Северстали»

ХК «Сочи» на последней минуте третьего периода вырвал победу у «Северстали»
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В Сочи завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На второй минуте первого периода Никита Макеев с передачи Михаила Ильина открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Кирилл Рассказов с передачи Фёдора Крощинского восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Матвей Мичков с передач Артёма Волкова и Артура Тянулина вывел хозяев вперёд.

На девятой минуте второго периода Никита Коростелёв сделал счёт 2:2. Спустя 10 секунд Сергей Попов вновь вывел «Сочи» вперёд. На 14-й минуте периода Адам Лишка с передач Никиты Седова и Тимофея Давыдова забросил третью шайбу гостей в матче.

На последней минуте третьего периода Борна Рендулич принёс хозяевам победу в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Макеев (Ильин) – 01:23 (5x5)     1:1 Рассказов (Крощинский) – 08:35 (4x5)     2:1 Мичков (Волков, Тянулин) – 17:56 (5x5)     2:2 Коростелёв – 28:14 (5x5)     3:2 Попов – 28:24 (5x5)     3:3 Лишка (Седов, Давыдов) – 33:10 (4x5)     4:3 Рендулич (Криштоф, Крощинский) – 59:08 (5x5)    
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