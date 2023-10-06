Дэн Мильштейн: в прошлом году в сумме 13 раз облетел вокруг Земли

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о загруженности в своей работе.

«Мы не останавливались и не отдыхали. Сейчас идёт большая работа по видео. Мы уже отсматриваем игроков 2009 и 2010 годов рождения, а видеоразборы ведём со всеми нашими клиентами, включая многих звёзд НХЛ. На следующий день после игр созваниваемся с экспертами и изучаем видео. Важно проанализировать игру и посмотреть на результаты, рассказать о каких-то ошибках, недочётах. Конечно, работаем и с молодыми игроками тоже.

Наши скауты уже вовсю ходят на арены, просматривают кандидатов. Мы берём всего от пяти до 15 ребят по каждому году рождения. Просматриваем долго, так как после подписания ребят в 14–15 лет во многих случаях только через 10 лет они становятся настоящими профессионалами и игроками НХЛ. До подписания контракта с агентством мы ведём каждого претендента два года, потому что вкладываем большие ресурсы, следим за динамикой развития.

Я никогда не останавливался, за прошлый год, если посчитать в сумме и собрать все поездки, около 13 раз облетел вокруг Земли. Например, две недели назад было так: в понедельник я в Майами, в среду в Тампе, в четверг в Чикаго, в пятницу и субботу в Москве и Уфе, затем – в Санкт-Петербурге, потом улетел обратно в США», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дэном Мильштейном читайте на «Чемпионате» сегодня, 6 октября.