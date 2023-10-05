Кравец: этот «Ак Барс» сильнее, чем в прошлом году

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал гостевое поражение от «Ак Барса» (4:5 ОТ).

«Независимо от того, где мы играем, у нас всегда установка – первый период, первые смены, сразу войти в игру. «Ак Барс» из последних четырёх проиграл три, поэтому были уверены, что сегодня будет совсем другой «Ак Барс», чем с «Северсталью». Готовность была 200% к борьбе и активным действиям соперника.

Я считаю, что этот «Ак Барс» сильнее, чем в прошлом году, потому что сохранили почти всех лучших игроков, добавились Яшкин, Жафяров – он сегодня не играл, но, я считаю, команда стала сильнее», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Трактором» 7 октября. «Ак Барс» встретится в гостях с «Адмиралом» 8 октября.