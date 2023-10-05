Кравец — о голе Яшкина: защитник не может находиться пятой точкой в поле

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после поражения от «Ак Барса» (4:5 ОТ) рассказал про гол нападающего казанского клуба Дмитрия Яшкина.

«Очень хорошая, боевая игра. Сначала мы вели, «Ак Барс» догонял, потом наоборот. Похоже на плей-офф – кость в кость, хорошая мужская борьба весь матч. Хорошо, что сравняли. Вторую часть поездки очень хорошо «проехали», чуть-чуть из семи игр до 50% не дотянули. Но по качеству игры последние три матча ребята во многом добавили. Начинают понимать, выполнять, играть дисциплинированно. Довольны, что забираем очко у очень хорошей команды.

Вратарь достойно отыграл, выручал во многих моментах. Не все голы – это вина вратаря. Были моменты, которые мы сами создали, у нас были оплошности в обороне. Ну и игру вчетвером нужно налаживать.

Четвёртый гол – 100% не вратарский, потому что защитник не может находиться пятой точкой в поле. Он не должен смотреть на вратаря. Вратарь бы всё поймал, если бы защитник лицом встречал Яшкина», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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