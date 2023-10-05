Билялетдинов: Радулова сегодня прорвало. Он давно не забивал, переживал

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы в домашнем матче с «Авангардом» (5:4 ОТ) рассказал о голах капитана казанцев Александра Радулова. Напомним, 37-летний нападающий прервал свою 11-матчевую безголевую серию.

«Саша Радулов давно не забивал, сегодня прорвало. Голы Радулова? Голы вообще красивые, но для него очень важно было, он давно не забивал, немного переживал. Не было такого, чтобы он не забивал так долго. Переживания были. Конечно, важно, что он забивает, и для команды, и для него. Мы очень рады, что он забил, дай бог, будет забивать и в дальнейшем», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Трактором» 7 октября. «Ак Барс» встретится в гостях с «Адмиралом» 8 октября.