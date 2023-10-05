Тренер «Ак Барса» Билялетдинов: трансферы? Сейчас нет смысла об этом говорить

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы в домашнем матче с «Авангардом» (5:4 ОТ) ответил на вопрос о возможных трансферах для казанского клуба.

«Быстро пропускали после заброшенных? В сопернике, наверное, тоже дело.

Почему не получается с самого начала играть проще? Вы знаете, проще играть… У нас хорошие игроки, хорошие нападающие, которые играют достаточно креативно, стараются сыграть красиво. Но порой необходимо играть просто.

Юдин часто ошибается? Ошибаемся мы все. Конечно, мы хотели бы, чтобы мы все меньше ошибались. Он раздаёт передачи, ну это надо по ситуации. Есть моменты, когда можно сыграть по-другому, особенно в зоне атаки. Но он принимает решение, игрок должен чувствовать, когда отдавать, когда бросать.

Думаем ли об усилениях? Мы обо всём думаем сейчас. И о работе, и об исправлении, и об усилении. Все позиции рассматриваем. Трансферы? Сейчас нет смысла об этом говорить. Работа идёт, мы должны улучшать свою игру, улучшать игру защитников. Будем терпеливо работать.

Ахтямов играет достойно. У всех бывают погрешности, он играет молодцом», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.