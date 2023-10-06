Агент Сергачёва: у него в этом году есть цель — стать первым защитником «Тампы»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о цели своего клиента — российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва — на сезон-2023/2024 Национальной хоккейной лиги. Кроме того, Мильштейн поведал о подготовке к новому сезону Никиты Кучерова.

«Никита Кучеров в этом году почти всё лето работал над маленькими деталями, потому что хочет стать ещё лучше. Он взял себе только неделю отпуска. Никита много трудился на самой арене, взял под крыло Максима Грошева, провёл много времени с ним.

Михаил Сергачёв? У него в этом году есть цель – стать первым защитником «Тампы», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Сергачёв набрал 64 (10+54) результативных балла в 79 матчах регулярного чемпионата — 2022/2023, что стало его лучшим показателем в карьере.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дэном Мильштейном читайте на «Чемпионате»: