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Мильштейн: Токкет сказал: «Если Кузьменко забросит 60 шайб — летим тренироваться на Бали»

Мильштейн: Токкет сказал: «Если Кузьменко забросит 60 шайб — летим тренироваться на Бали»
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Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о летних тренировках российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко на Бали.

«Кузьменко хотел провести лето на Бали, это его мечта. Когда в «Ванкувере» услышали, то сначала в клубе были в шоке. Я слышал от всех, включая уборщиков арены, что это не слишком хорошая идея. Мы сделали так, чтобы Андрею полностью выстроили тренировочный процесс. Первый месяц на Бали его готовил личный тренер Павла Дацюка, которого зовут Денис. Второй месяц с ним занимался тренер Артур из Москвы, он работает со многими ребятами из НХЛ. В итоге Андрей приехал в расположение «Ванкувера» в своей лучшей форме в жизни. Главный тренер Рик Токкет сказал: «Если Андрей забросит 60 шайб за сезон, то мы все полетим тренироваться на Бали следующим летом», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дэном Мильштейном читайте на «Чемпионате»:

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