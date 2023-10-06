Агент Аскарова: «Нэшвилл» видит в Ярославе будущего первого номера

Хоккейный агент Дэн Мильштейн поделился ожиданиями от игры российского вратаря Ярослава Аскарова в системе клуба «Нэшвилл Предаторз».

«Аскаров? Он хорошо подготовился к началу сезона. В этом году Ярослав начнёт в роли первого вратаря в системе клуба в АХЛ, его будут периодически поднимать в главную команду. «Нэшвилл» видит в Аскарове будущего первого номера. Просто сейчас было принято решение, что вместо того, чтобы быть вторым вратарём и играть всего 10–15 матчей в НХЛ, Ярослав проведёт гораздо больше встреч в АХЛ. Так будет лучше для его развития», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин принял участие в одном матче. В АХЛ за «Милуоки Адмиралс» вратарь провёл 48 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,1% бросков. В плей-офф Аскаров провёл 12 матчей, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 90,3% бросков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дэном Мильштейном читайте на «Чемпионате»: