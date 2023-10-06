Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Аскарова: «Нэшвилл» видит в Ярославе будущего первого номера

Агент Аскарова: «Нэшвилл» видит в Ярославе будущего первого номера
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Дэн Мильштейн поделился ожиданиями от игры российского вратаря Ярослава Аскарова в системе клуба «Нэшвилл Предаторз».

«Аскаров? Он хорошо подготовился к началу сезона. В этом году Ярослав начнёт в роли первого вратаря в системе клуба в АХЛ, его будут периодически поднимать в главную команду. «Нэшвилл» видит в Аскарове будущего первого номера. Просто сейчас было принято решение, что вместо того, чтобы быть вторым вратарём и играть всего 10–15 матчей в НХЛ, Ярослав проведёт гораздо больше встреч в АХЛ. Так будет лучше для его развития», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин принял участие в одном матче. В АХЛ за «Милуоки Адмиралс» вратарь провёл 48 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,1% бросков. В плей-офф Аскаров провёл 12 матчей, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 90,3% бросков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дэном Мильштейном читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
Чего ждать от наших в Америке? Рассказывает главный агент россиян в НХЛ
Эксклюзив
Чего ждать от наших в Америке? Рассказывает главный агент россиян в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android