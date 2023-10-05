«Сочи» в 14 матчах одержал 10 побед, в прошлом сезоне за 68 матчей было 11

В Сочи завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Сочинцы одержали 10 побед в 14 играх регулярного чемпионата в этом сезоне и находятся на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 20 очков. Примечательно, что в прошлом сезоне южане за 68 матчей регулярного сезона одержали лишь на одну победу больше, чем в данный момент, — 11.

Лучшим бомбардиром «Сочи» в текущем сезоне является хорватский нападающий Борна Рендулич, который в 14 играх забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.

В следующем матче «Сочи» вновь дома сыграет с «Северсталью» 7 октября.